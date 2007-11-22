Дизайн двухкомнатной квартиры Щёлково

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Площадь 56кв. м. в монолитном доме. Свободная планировка. Проект рассчитан на проживание одного человека.

Прихожая + шкаф-купе, маленькая гостиная с камином, спальня + шкафом-купе, ванная, С/У, кухня с выходом на лоджию. Основные помещения (Гостиная, Спальня, Лоджия) имеют многофункциональные назначения. При желании их можно использовать по прямому назначению или уютно расположится и поработать с документацией.

Лоджия является одновременно кабинетом и зимним садом. Утепление по периметру, система «тёплые полы», потолок – металлическая рейка + утепление дополнительное освещение – металлогалогеновые фитолампы.

Наличие в квартире двух объёмных шкафов-купе позволяют убрать крупногабаритную утварь и разделить хранение одежды.

Гидроизоляция и звукоизоляция всех помещений.