Дизайн гостиной в загородном доме.

http://www.arco.spb.ru/portfolio.php

После полной перепланировки загородного дома, удалось создать более уютную гостиную с удобной лестницей, чем это предполагалось в типовом проекте. На месте ненужной второй двери мы встроили большой аквариум и спроектировали лестницу так, чтоб лишь малая часть гостиной осталась проходной.