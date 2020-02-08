Дизайн интерьера

Добавлена
4 года назад
47 просмотров
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Создаю дизайн проекты жилых и общественных помещений

Делаю:

1. Планировочное решение с расстановкой мебели

2. 3д визуализацию

3. Рабочие чертежи, в том числе и электрику!

4. Подбор отделочных материалов и мебели.

СТоимость услуг зависит от ваших пожеланий!!! Рассчитывается индивидуально!

Полный дизайн проект 2000р. м.кв.

5. Осуществляю авторский надзор. Стоимость расчитывается отдельно.

6. Создаю мутборд (концептуальный дизайн) - 15т.р.

7.  Выезд по магазинам - 1000р. час. 

Высылаю дизайн проект на почту, посмотреть как выглядит готовый.

https://vk.com/katrinprodesign