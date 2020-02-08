Дизайн интерьера

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создаю дизайн проекты жилых и общественных помещений
Делаю:
1. Планировочное решение с расстановкой мебели
2. 3д визуализацию
3. Рабочие чертежи, в том числе и электрику!
4. Подбор отделочных материалов и мебели.
СТоимость услуг зависит от ваших пожеланий!!! Рассчитывается индивидуально!
Полный дизайн проект 2000р. м.кв.
5. Осуществляю авторский надзор. Стоимость расчитывается отдельно.
6. Создаю мутборд (концептуальный дизайн) - 15т.р.
7. Выезд по магазинам - 1000р. час.
Высылаю дизайн проект на почту, посмотреть как выглядит готовый.