Дизайн интерьера

Создаю дизайн проекты жилых и общественных помещений

Делаю:

1. Планировочное решение с расстановкой мебели

2. 3д визуализацию

3. Рабочие чертежи, в том числе и электрику!

4. Подбор отделочных материалов и мебели.

СТоимость услуг зависит от ваших пожеланий!!! Рассчитывается индивидуально!

Полный дизайн проект 2000р. м.кв.

5. Осуществляю авторский надзор. Стоимость расчитывается отдельно.

6. Создаю мутборд (концептуальный дизайн) - 15т.р.

7. Выезд по магазинам - 1000р. час.

Высылаю дизайн проект на почту, посмотреть как выглядит готовый.

https://vk.com/katrinprodesign