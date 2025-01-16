Дизайн интерьера

Здравствуйте! Меня зовут Алеся, я дизайнер интерьера.
Мои профессиональные навыки:
▪️знание эргономики и норм проектирования
▪️создание проектной документации и чертежей
▪️разработка концепции внутреннего пространства ( подача в 3d формате + видио-облёты)
▪️опыт работы с жилыми пространствами общей площадью от 35 до 285 м2
К каждому проекту подхожу индивидуально. Создаю проекты " про людей", которые отражают индивидуальность владельца.
Мои работы про эмоцию, функционал и баланс вашего пространства.