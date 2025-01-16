Дизайн интерьера

Здравствуйте! Меня зовут Алеся, я дизайнер интерьера.

Мои профессиональные навыки:

▪️знание эргономики и норм проектирования

▪️создание проектной документации и чертежей

▪️разработка концепции внутреннего пространства ( подача в 3d формате + видио-облёты)

▪️опыт работы с жилыми пространствами общей площадью от 35 до 285 м2

К каждому проекту подхожу индивидуально. Создаю проекты " про людей", которые отражают индивидуальность владельца.

Мои работы про эмоцию, функционал и баланс вашего пространства.