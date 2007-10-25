Дизайн интерьера банкетного зала.

http://www.arco.spb.ru/portfolio.php

Процесс создания дизайна интерьера ресторана, как и других коммерческих объектов, в корне отличается от дизайна квартир или интерьера коттеджа. Главное - соблюдение необходимых норм в проектировании и в применении отделочных материалов.

Здесь интерьер загородного ресторана “Green Hotel”.