Дизайн интерьера библиотеки

В данном проекте был создан дизайн интерьеров 9 помещений библиотеки, это - читальный зал, зона абонементов, 2 фондохранилища, кабинеты администрации и коридор, соединяющий эти помещения. Спокойный, лаконичный стиль позволяет создать нужную атмосферу для учебы и работы в библиотеке.

Модель была создана в SketchUp, свет и визуализация - VRay.