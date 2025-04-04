Дизайн интерьера Чебоксары-Москва, Дизайнер интерьера Чебоксары

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Дизайн-проект от 750р/кв/м, от профессионала с большим опытом и 2 художественными образованиями: ЧГПУ - специализация: дизайн интерьера, ЧХУ - живопись. Над каждым проектом работаю лично, поэтому без ошибок. Работа в 3 этапа, с предоплатой за каждый этап. Нахожусь и работаю в Чебоксарах, как с выездом, так и удалённо. Лучше звоните, проще и быстрее всё обсудить, ну и пишите конечно, всегда на связи с 10 до 20 часов ежедневно.

+7(937)392-55-40 – Алексей Алексеев

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

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Портфолио Чебоксары:

https://www.interiordesigncenter.ru/user/43

https://dizajner-interera-cheboksary.mozellosite.com

https://zoon.ru/cheboksary/building/interer_ot_aleksa

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-interyera/interyer-ot-aleksa-pfvwru-pf~665739484

Портфолио Москва:

https://luxe-design.ru/node/31157

https://www.behance.net/dizajner_interera

https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-moskva

Видео-портфолио Чебоксары-Москва:

https://dzen.ru/profile/editor/interiorfromalex

https://rutube.ru/channel/35563859/videos

ДИЗАЙН ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

1 Этап - подготовка, 10%.

- Планы до перепланировки.

- Планы после перепланировки.

- Планы расстановки мебели.

2 Этап – дизайн, предоплата 70%.

- Дизайн, визуализация.

3 Этап - тех. часть, 20%.

- Планы розеток и выключателей.

- Планы освещения.

- Планы вкл. освещения.

- Планы потолка, разрезы и др.

- Планы пола.

- Планы выходов воды и др.

- Развертки стен.

- Материалы, фото, цены и др.

- Рекомендации по ходу работ.

- Информация, которая Вам нужна.