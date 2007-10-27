http://www.arco.spb.ru/portfolio.php

Дизайн интерьера детской комнаты для двух малышек. Вид на спальную зону из игровой.

Разработка всех проектов с 3D визуализацией. Трехмерные модели обстановки (до 80%) создаются с нуля для каждого проекта. Здесь использовались готовые: бра и ваза с цветами.