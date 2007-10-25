Дизайн интерьера кухни в загородном доме.

http://www.arco.spb.ru/portfolio.php

Кухня – это главное место дома, его очаг. Удобство расположения оборудования и основных рабочих зон хозяйки – первичное при работе над проектом. Удобно, практично, красиво и уютно должно быть на каждой кухне – это дизайн.

В данной кухне мы обошлись без обеденного стола, он рядом в столовой.