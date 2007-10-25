Дизайн интерьера кухни в загородном доме.

http://www.arco.spb.ru/portfolio.php

После перепланировки кухня была перенесена в просторное помещение с двумя окнами, которые выходят в сад и во двор с детской площадкой. По дизайн проекту кухонная мойка расположена у окна, сервировочный столик имеет свое место парковки, для всех вещей есть свои шкафчики – ничто не создает беспорядок.