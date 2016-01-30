Дизайн интерьера, квартира в Москве 34 кв.м

-Создание дизайн проекта интерьера жилых и общественных помещений, 3D визуализации, планировки, рабочие чертежи.

-Графический дизайн, Леттеринг, ручная графика, разработка логотипов и фирменного стиля.

-Образование НГУАДИ(бывш. НГАХА)Новосибирский Государственный Уневерситет Архитектуры Дизайна Искусства

-Опыт работы в сфере интерьерного и шрифтового дизайна более 2-х лет