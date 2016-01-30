Дизайн интерьера, квартира в Москве 34 кв.м
Добавлена157 просмотров
8 лет назад
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-Создание дизайн проекта интерьера жилых и общественных помещений, 3D визуализации, планировки, рабочие чертежи.
-Графический дизайн, Леттеринг, ручная графика, разработка логотипов и фирменного стиля.
-Образование НГУАДИ(бывш. НГАХА)Новосибирский Государственный Уневерситет Архитектуры Дизайна Искусства
-Опыт работы в сфере интерьерного и шрифтового дизайна более 2-х лет