Дизайн интерьера, квартира в Москве 34 кв.м

Добавлена
8 лет назад
157 просмотров
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-Создание дизайн проекта интерьера жилых и общественных помещений, 3D визуализации, планировки, рабочие чертежи.

-Графический дизайн, Леттеринг, ручная графика, разработка логотипов и фирменного стиля.

-Образование НГУАДИ(бывш. НГАХА)Новосибирский Государственный Уневерситет Архитектуры Дизайна Искусства

-Опыт работы в сфере интерьерного и шрифтового дизайна более 2-х лет