Дизайн интерьера квартиры-студии 28 кв.м.

Дизайн интерьера со всеми чертежами был сделан для молодой женщины. В кухне-гостинной 19 кв.м. необходимо было разместить спальное место, рабочую зону, обеденнаю зону. Особым пожеланием заказчицы стали системы хранения и свободное пространство, которое легко можно убирать. Хозяйка квартиры любит принимать гостей и готовить. Поэтому на кухне были предусмотренны модули до потолка по всему ее периметру, для хранения вещей - угловой, вместительный шкаф-купе, комод в гостинной и ящики подвесные над всей рабочей зоной, для бытовых принадлежностей в санузле был смодулирован из КГЛ конструкций шкаф, для книг в угловом проеме коридора расположили полки.