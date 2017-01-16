Дизайн интерьера, проект дома

Дизайн интерьера с реализацией проекта. Проектные решения экстерьера: индивидуальных жилых домов, гостиниц, банных комплексов, общественных пространств. Проектирование магазинов, торговых точек, островов для торговых центров. Фотореалистичные изображения жилых и коммерческих помещений, с различными вариантами отделки пола, стен, потолка, и оснащением пространства необходимой мебелью и предметами декора. Проект дома из стандартных морских контейнеров, подходящие как для постоянного, так и для временного места обитания.