Дизайн интерьера спальни. Классика.

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Самое уютное помещение любого дома это спальня. В ее оформлении многие предпочитают теплые приглушенные тона или пастельные мягкие оттенки в декоре стен и текстиля, как в данном случае. Интерьеры Петербурга, возможно, стремятся быть более теплыми, чем часто серый вид из окна.