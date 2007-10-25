Дизайн интерьера столовой в коттедже.

http://www.arco.spb.ru/portfolio.php

Хорошо если, удается найти место для столовой в доме, где хозяйка может собирать гостей в созданном специально для этого интерьере. Кухня далеко не всегда подходит для семейных торжеств, да и большой стол в гостиной не всегда уместен.

Здесь пример дизайн интерьера столовой в классическом стиле.