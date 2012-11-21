Дизайн интерьеров, квартир, домов, кафе

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Дизайн квартир, домов, комнат, офисов, кафе, ресторанов плюс акции и скидки!

Дизайн студия « Арт Хилл» с опытом работы уже более 10- ти лет занимается дизайном интерьеров, дизайном домов и коттеджей , дизайном маленьких однокомнатных квартир, кухонь и ванных комнат. Так же выполним художественную роспись стен, потолков, ресторанов, баров и кафе.

Студия дизайна интерьера «ART HILL» качественно и своевременно выполнит:

1) Планировочный проект

2) Эскизный проект

3) Рабочий проект

4) Спецификации

5) 3D визуализация

6) Строительные и отделочные роботы под ключ

7) Комплектация ( мебель, сантехника, двери, освет. приборы, отделочные материалы, вентиляционные системы, аксессуары и т.д)

8) Авторский надзор

9) Декорирование

Гарантия качества на все выполняемые услуги.

Внимание! Только до конца года!

Специальные Акции:

-- При заказе полного дизайн проекта( от 100 м 2) - 3D визуализация одной комнаты БЕСПЛАТНО!

--При заказе дизайн проекта + 3Dвизуализация полная - авторская настенная роспись БЕСПЛАТНО!

- При заказе полного проекта с реализацией под ключ – СКИДКА 56 % на австрийские металлопластиковые окна .

И много других скидок.

Спешите! Предложение сильно ОГРАНИЧЕНО!

Звоните прямо сейчас 067 511 59 27

Пр. Пушкина 13, корп 3.

e-mail: [email protected]

http://arthill.com.ua/