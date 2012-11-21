Дизайн интерьеров, квартир, домов, кафе

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Дизайн квартир, домов, комнат, офисов, кафе, ресторанов плюс акции и скидки!
Дизайн студия « Арт Хилл» с опытом работы уже более 10- ти лет занимается дизайном интерьеров, дизайном домов и коттеджей , дизайном маленьких однокомнатных квартир, кухонь и ванных комнат. Так же выполним художественную роспись стен, потолков, ресторанов, баров и кафе.
Студия дизайна интерьера «ART HILL» качественно и своевременно выполнит:
1) Планировочный проект
2) Эскизный проект
3) Рабочий проект
4) Спецификации
5) 3D визуализация
6) Строительные и отделочные роботы под ключ
7) Комплектация ( мебель, сантехника, двери, освет. приборы, отделочные материалы, вентиляционные системы, аксессуары и т.д)
8) Авторский надзор
9) Декорирование
Гарантия качества на все выполняемые услуги.
Внимание! Только до конца года!
Специальные Акции:
-- При заказе полного дизайн проекта( от 100 м 2) - 3D визуализация одной комнаты БЕСПЛАТНО!
--При заказе дизайн проекта + 3Dвизуализация полная - авторская настенная роспись БЕСПЛАТНО!
- При заказе полного проекта с реализацией под ключ – СКИДКА 56 % на австрийские металлопластиковые окна .
И много других скидок.
Спешите! Предложение сильно ОГРАНИЧЕНО!
Звоните прямо сейчас 067 511 59 27
Пр. Пушкина 13, корп 3.
e-mail: [email protected]