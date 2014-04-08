Дизайн комнаты девочки

Интерьер этой небольшой детской комнаты (всего 14,2 кв.м) был создан для 6-летней девочки, которая увлекается чтением. Интерьер выполнен в стиле лофт, что было продиктовано особенностями помещения – высокие потолки, открытые коммуникации, фактуры стен. Главным пожеланием заказчика было сохранение старой кирпичной кладки одной из стен, а также старого радиатора, необычной формы и цвета. Именно эти два объекта стали главными элементам, зародившими образ интерьера. Кирпичная стена активного цвета, а также выкрашенная в черный цвет, нарочито-подчеркнутая коммуникационная труба, являются связующим звеном между уровнями. Внизу расположен рабочий стол, а также два мягких кресла, где юная хозяйка может устроится за чтением книг. Высокие книжные стеллажи, выкрашенные в белый цвет, растворяются на фоне белых стен, а черные элементы – оконная рама, лестница, декоративные аксессуары вносят некую графичность в интерьер. Черная металлическая лестница ведет на второй уровень, где располагается спальное место. В целом, интерьер получился светлым, легким, ненагроможденным.