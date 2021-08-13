Дизайн комнаты для малыша -коллаж

Обратился клиент помочь с планировкой детской комнаты для ребёнка 1.5 года. "Нужно из мебели: детская кровать, комплекс спортивный - уже есть, стол для игр (выбран), полка для книг (Монтессори), минигардероб, комод (есть), стеллаж для игрушек. Обои на одной стене и ламинат существующие."Около входа организована зона игр, покрытая мягкими матами-паззлами. Для активных игр спортивный комплекс, уголок со стеллажом для игрушек, игровой столик и полка с книжками. В спальной зоне размещены кровать, гардеробный шкаф, комод и кресло с торшером для чтения перед сном. На полу прямоугольный ковёр с коротким ворсом-за ним легче ухаживать.