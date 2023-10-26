Дизайн Кухни

Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена
2 месяца назад
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ТЗ: Дизайн кухни в загородном доме, но так же можно его воплотить в жизнь и в большой квартире.
Задумка: Просторная кухня с барной стойкой посередине. под верхними шкафами присутствует приглушенный белый свет, кухня выполнена в цветовой гамме "метал".