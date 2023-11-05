Дизайн кухни-студии

Кухня-студія об'єднує функціональність та стиль, створюючи ідеальне місце для готування та прийому гостей. Диван стає контрастною плямою в цьому інтер'єрі, даруючи комфорт для відпочинку та соціалізації. Цей проект втілює сучасний підхід до дизайну, де кожна деталь має значення і впливає на загальну атмосферу приміщення.