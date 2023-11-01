Дизайн квартиры 35кв.м
Интерьеры и Экстерьеры
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2 месяца назад
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Визуализация однокомнатной квартиры 35кв.м в центре Астаны, Казахстан. Посредством перепланировки и объединении зала с кухней мы имеем дело уже с двухкомнатной квартирой. Дизайн выполнен в светлых тонах с акцентом на деревенные элементы. За основу дизайна взят концепт природы, где зеленые тона и органические предметы декора не соревнуются, а наоброт, дополняют друг друга.