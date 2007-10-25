Дизайн квартиры в современном стиле.

http://www.arco.spb.ru/portfolio.php

Если вы обладатель малогабаритной квартиры, то наверняка у вас есть стена, которую вы нацелились снести, надеюсь, не несущая. Дизайн проект квартиры часто связан с перепланировкой. В данном случае объект сноса – стена между гостиной и коридором. Результат – проходная, но более просторная гостиная.