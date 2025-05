Дизайн одной комнаты / Design of one room

The luxurious kitchen design exudes modern classic style with its abundance of marble and gold colored metal details. The bright, elegant atmosphere is enhanced by the seamless integration of these luxurious materials. The sleek marble countertops and backsplash create a sense of sophistication, while the gold accents add a touch of glamour.

Роскошный дизайн кухни современного классического стиля с его изобилием мрамора и золотистых металлических деталей. Яркая, элегантная атмосфера усилена бесшовной интеграцией этих роскошных материалов. Элегантная мраморная столешница создает ощущение утонченности, в то время как золотые оттенки добавляют немного гламура.