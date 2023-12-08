Дизайн офиса Яндекс

Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена
15 дней назад
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Дизайн-проект офиса компании Яндекс.

Разработку данного офиса дали на практике в институте, использование натуральных материалов, грамотное распределение освещения и зонирования- это были основные критерия .

Proekt_Yandex_ofis.pdf
10 МБ