Дизайн офиса Яндекс
Интерьеры и Экстерьеры
Добавленанет просмотров
15 дней назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн-проект офиса компании Яндекс.
Разработку данного офиса дали на практике в институте, использование натуральных материалов, грамотное распределение освещения и зонирования- это были основные критерия .