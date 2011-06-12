Дизайн проект" Банкетного зала" Королёв

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Дизайн проект Банкетного зала на 48 персон. Перечень помещений: Банкетный зал, холл, санузел, доготовочная. Общая площадь помещений S=210кв.м.

Стены – влагостойкие антивандальные декоративные красители San marco каталог Cadoro Velvet №0622.

Потолок – комбинированный: подвесной ГКЛ и система натяжных потолков.

Полы – керамогранит 600х600мм под мрамор светлых тонов из коллекции группы KERAMA MARAZZI.

Плинтуса – Евро стандарт H=120 mm. Цвет – тёмный орех.

Мебель и двери изготовлены по индивидуальному заказу. Цвет – тёмный орех.

Силовые, слаботочные и т.д. кабеля проложены в штробах по полу с устройством вывода в технологических люках