Дизайн проект" Банкетного зала" Королёв
Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена500 просмотров
13 лет назад
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Дизайн проект Банкетного зала на 48 персон. Перечень помещений: Банкетный зал, холл, санузел, доготовочная. Общая площадь помещений S=210кв.м.
Стены – влагостойкие антивандальные декоративные красители San marco каталог Cadoro Velvet №0622.
Потолок – комбинированный: подвесной ГКЛ и система натяжных потолков.
Полы – керамогранит 600х600мм под мрамор светлых тонов из коллекции группы KERAMA MARAZZI.
Плинтуса – Евро стандарт H=120 mm. Цвет – тёмный орех.
Мебель и двери изготовлены по индивидуальному заказу. Цвет – тёмный орех.
Силовые, слаботочные и т.д. кабеля проложены в штробах по полу с устройством вывода в технологических люках
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