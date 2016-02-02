Дизайн- проект частного дома в с. Леточки Киевской

Дизайн- проект частного дома выполнен в стиле "loft". Важной особенностью этого дома является то, что он запроектирован как конструкция каркасного типа с внешним заполнением соломенными блоками. Поэтому, концепция этого дизайн проекта отвечает всем законам экостроительства. Внутренние стены выложены из кирпича под расшивку. Остальные стены покрываются глиняным раствором, создавая тёплый, приятный глазу цвет. В интерьере используется максимальное количество различной состаренной древесины. Изюминкой проекта есть настоящая глиняная печь на кухне и большой камин на дровах в центре зала.