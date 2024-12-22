Дизайн-проект Чебоксары-Москва, Интерьер от АлексА Чебоксары
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Дизайн-проект от 750р/кв/м, от профессионала с большим опытом и 2 художественными образованиями: ЧГПУ - специализация: дизайн интерьера, ЧХУ - живопись. Над каждым проектом работаю лично, поэтому без ошибок. Работа в 3 этапа, с предоплатой за каждый этап. Нахожусь и работаю в Чебоксарах, как с выездом, так и удалённо. Лучше звоните, проще и быстрее всё обсудить, ну и пишите конечно, всегда на связи с 10 до 20 часов ежедневно.
8(937)392-55-40 – Алексей Алексеев
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https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-interyera/interyer-ot-aleksa-pfvwru-pf~665739484?
Портфолио Москва:
https://luxe-design.ru/node/31157
https://www.behance.net/dizajner_interera
https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-moskva
Видео-портфолио Чебоксары-Москва:
https://dzen.ru/profile/editor/interiorfromalex
https://rutube.ru/channel/35563859/videos
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
1 Этап - подготовка, 10%.
- Планы до перепланировки.
- Планы после перепланировки.
- Планы расстановки мебели.
2 Этап – дизайн, предоплата 70%.
- Дизайн, визуализация.
3 Этап - тех. часть, 20%.
- Планы розеток и выключателей.
- Планы освещения.
- Планы вкл. освещения.
- Планы потолка, разрезы и др.
- Планы пола.
- Планы выходов воды и др.
- Развертки стен.
- Материалы, фото, цены и др.
- Рекомендации по ходу работ.
- Информация, которая Вам нужна.