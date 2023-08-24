Дизайн проект интерьера
Интерьеры и Экстерьеры
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня зовут Анна,я архитектор дизайнер из Казахстана. Работаю в сфере дизайна интерьеров с 2010 года. Полный комплект чертежей,3 д визуализации, подбор материалов, коллажи,мебельные чертежи. Работаю с сопровождением и удаленно, возможны выезды на объект.
Гапеева 16.pdf
8 МБ