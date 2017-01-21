Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
дизайн проект интерьеров, Компания «Richli» более 8 лет успешно создает дизайн проект интерьеров на самых выгодных для Вас условиях. Мы реализуем в дизайне интерьеров любую креативную идею, руководствуясь вашими предпочтениями, пожеланиями и финансовой возможностью.
Индивидуальный подход – спасение от лишних затрат!Мы помогаем клиентам сэкономить время, силы и деньги, поскольку создаем дизайн проект в первоначальном этапе, оберегаем их от множества ошибок. А еще располагаем творческой фантазией, благодаря которой придумываем нетипичные и уместные варианты дизайна. Убедитесь: работать с нами легко и выгодно!
- подбираем идеальные по цене и стилю сантехнику, мебель, отделочные материалы;
• знакомим клиентов с новым оформлением в формате 3D-макета.
Что от вас требуется?
1. Оставить заявку письменно или позвонить нам.
2. Рассказать о своих идеях, ведь они станут основой для дальнейших процессов.
3. Подписать договор, в котором будут учтены малейшие нюансы.
4. Утвердить концепцию на выбор, поскольку мы предлагаем несколько вариантов.
5. Получить на руки дизайн проект с подробной сметой.
6. Заказать авторское сопровождение для качественной реализации проекта.
Спешите – с радостью принимаем новые заказы!
Наши мастера с готовностью усовершенствуют любой интерьер дома, квартиры, оставив только приятные впечатления от сотрудничества. Для этого звоните, пишите или заходите в наш офис, который расположен по адресу (г. Белгород ул. Преображенская 106, дом быта офис 401). Ждем вас!
- дизайн проект интерьеров