Дизайн проект интерьеров

Добавлена
7 лет назад
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 дизайн проект интерьеров, Компания «Richli» более 8 лет успешно создает дизайн проект интерьеров на самых выгодных для Вас условиях. Мы реализуем в дизайне интерьеров любую креативную идею, руководствуясь вашими предпочтениями, пожеланиями и финансовой возможностью.

 Индивидуальный подход – спасение от лишних затрат!Мы помогаем клиентам сэкономить время, силы и деньги, поскольку создаем дизайн проект в первоначальном этапе, оберегаем их от множества ошибок. А еще располагаем творческой фантазией, благодаря которой придумываем нетипичные и уместные варианты дизайна. Убедитесь: работать с нами легко и выгодно!

  • подбираем идеальные по цене и стилю сантехнику, мебель, отделочные материалы;

    • знакомим клиентов с новым оформлением в формате 3D-макета.

     Что от вас требуется?

     1. Оставить заявку письменно или позвонить нам.

     2. Рассказать о своих идеях, ведь они станут основой для дальнейших процессов.

     3. Подписать договор, в котором будут учтены малейшие нюансы.

     4. Утвердить концепцию на выбор, поскольку мы предлагаем несколько вариантов.

     5. Получить на руки дизайн проект с подробной сметой.

     6. Заказать авторское сопровождение для качественной реализации проекта.

     Спешите – с радостью принимаем новые заказы!

     Наши мастера с готовностью усовершенствуют любой интерьер дома, квартиры, оставив только приятные впечатления от сотрудничества. Для этого звоните, пишите или заходите в наш офис, который расположен по адресу (г. Белгород ул. Преображенская 106, дом быта офис 401). Ждем вас!

  • дизайн проект интерьеров