Дизайн-проект "Кабинет офтальмолога" Щёлково
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16 лет назад
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Проект сделан на основе однокомнатной квартиры расположенной на первом этаже жилого здания площадью 47кв.м. Свободная планировка.
Задача. На данной площади разместить следующие помещения: кабинет, приёмную, комнату отдыха, С/У для посетителей, С/У для персонала. Запасной выход расположен на лоджии. В дальнейшем проект пришлось переделать, переориентировав помещение на независимый вход со стороны лоджии и запасной выход через подъёзд жилого здания.
Пол: гидроизоляция, керамогранит 300х300
Потолок: подвесная акустическая бесшовная система «Армстронг», класс огнезащиты (Г1) , С/У- металлическая рейка
Перегородки: ГКЛ на металлическом каркасе со звукоизоляцией
Стены: влагостойкий краситель