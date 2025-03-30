Дизайн-проект квартиры

Основными задачами и целями являлись создание элегантного и респектабельного пространства - с оформлением дома в классическом стиле и использованием светлой цветовой палитры для ощущения простора, легкости и благородства. Уют и теплая атмосфера обеспечиваются за счет гармоничного сочетания классических элементов и натуральных материалов. Для визуального увеличения пространства использованы декоративные зеркала и отделка в пастельных тонах. Организация центрального элемента- камина- в классическом стиле из мрамора и камня, служащего визуальным смысловым центром гостиной.

Удобные зоны отдыха, спальни с мягкими цветами в сочетании с элегантной лестницей со стеклянными перилами создают комфортное и статусное пространство для жизни.