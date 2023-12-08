Дизайн-проект квартиры 66,4 м Москва, СВАО, р-н Ярославский
Интерьеры и Экстерьеры
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15 дней назад
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Дизайн-проект квартиры 66,4 м² Москва, СВАО, р-н Ярославский разрабатывался по просьбе заказчиков в течении 1 недели.
Стиль проекта - Скандинавский.
Бюджет был не большой из ходя из сохранении имеющийся мебели. Заказчик смотрел только планы проекта и получил бонус в виде визуализаций, чему был очень рад за такое короткое время.