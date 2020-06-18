Дизайн-проект вашей квартиры, перепланировка

Быстро, с максимальным вниманием и вкусом создам дизайн-проект вашей квартиры, если вам необходима ее перепланировка. За 14 дней вы получите:1. Обмерный план с 3Д видами. 2. План демонтажа не несущих перегородок также с 3Д видом, чтобы

ремонтники не ошиблись в том, что надо сносить, а что - оставить. 3. План вновь возводимых перегородок со спецификациями новых стен, дверей и

окон - с реальной сметой по затратам на их возведение. 4. План расстановки мебели со спецификациями и сметой. 5.3Д виды квартиры с уже расставленной новой мебелью. В результате вы будете понимать, какая квартира будет у вас после

ремонта, а также - в какую сумму обойдется вам весь ремонт

(перепланировка).