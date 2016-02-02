Дизайн- проект загородного дома. Киев 2006г. (В со
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8 лет назад
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Дизайн- проект загородного дома выполнен в классическом стиле с большим количеством резных изделий и витражей. Цветовая гамма характерна для георгианского стиля. Особенность этого стиля отличается тягой к строгости античной архитектуры, отличающейся четкостью и симметрией линий. Цветовые предпочтения при соблюдении данного стиля также должны быть достаточно сдержанными.