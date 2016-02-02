Дизайн- проект загородного дома. Киев 2009г.

Дизайн- проект частного дома выполнен в стиле "loft". В основу легла концепция соединения одного плавно перетекающего пространства первого этажа с зональным насыщением цветовых характеристик разных групп. Так, зона каминная имеет в своей основе оранжевые цвета, зона кухни- столовой - зелёные. Объединяет эти группы зал с входной группой, который выполнен в бежевых тонах.Заказчиками была поставлена задача выполнить интерьер в светлых тонах, поэтому игра композиционная идёт за счёт различных фактурных решений материалов, а также одиноких вкраплений в меру насыщенных цветовых пятен. В основном оранжевых, зелёных (оливковых) и коричневых.