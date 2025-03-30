Дизайн-проект загородного коттеджа

Основными целями проекта являлись создание уютного и функционального пространства. Мансардный этаж стал полноценным пространством с учетом скошенных потолков и конструктивных элементов. За счет выбора правильной отделки и натуральных материалов обеспечена гармония с окружающей природой. Главной задачей являлось правильное зонирование и обустройство мансардного этажа под жилые комнаты (спальни). Камин, панорамные окна, текстильные акценты и теплые оттенки с использованием природных мотивов в декоре создают загородную атмосферу уюта.