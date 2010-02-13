Дизайн-проекты квартир
Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена288 просмотров
14 лет назад
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Выполнение проектной документации, разработка эскизного проекта, разработка и выполнение рабочих чертежей, разработка архитектурно-строительного проекта, 3Dмоделирование, дизайн интерьеров, авторский надзор