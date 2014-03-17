Дизайн современной квартиры гостиная-спальня 1

Дизайн трехкомнатной квартиры 78 кв.м. в современном стиле.

Дизайн яркой и современной квартиры для семьи с 3 детьми.Дизайн этой квартиры отличается жизнерадостностью оттенков. Большая гостиная была переделана в гостиную-спальню для девочки подростка. Но в тоже время не потеряла функцию свободной зоны для семейного время провождения.

Большой коридор вмещает множество разных шкафов и приукрашен световыми вставками для увеличения пространства.

Кухня выполняет также функцию столовой. Яркие тона оранжевого разбили монотонность бежевых оттенков.

Небольшие сан-узлы отделаны белой плиткой с красивым и изящным морским рисунком.

Детская мальчиков совмещает все что надо современным детям как подросткам и так и совсем маленьким. Двухэтажная кровать и отельные рабочие зоны позволят свободно спать и учиться.

Спальня выполнена в шоколадных тонах. Над кроватью большой постер-одуванчик. подоконник между балконом и комнатой использован под полки для книг.

На балконе небольшой кабинет для рукоделия.