Дизайн спальной комнаты

Дизайн разрабатывался для молодой семьи с одним ребенком. Изначально заказчики хотели спальню в черно-белых цветах (что и было предложено), но в ходе работы передумали и предпочли более спокойные тона.

Решение помещения в черно-белых тонах – это стильное, современное решение интерьера. Но для спальни, в которой будешь просыпаться каждое утро, это может со временем превратится в слишком навязчивый и надоевший вариант оформления (по словам заказчиков, и я не могу не согласиться). Это хорошее решение для отелей, временных жилищ, которые оставят после себя приятное впечатление. Поэтому был выбран именно этот дизайн спальни.