Дизайн загородного дома

Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена
2 месяца назад
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ТЗ: Двухэтажный деревянный дом в лесу, выполненный в красном и белом цвете. Большие окна, небольшая веранда, и балкон выходящий на центральный вход. Территорию вокруг дома украшает газон, на заднем фоне сосновый лес