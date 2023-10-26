Дизайн загородного дома
Интерьеры и Экстерьеры
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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ТЗ: Двухэтажный деревянный дом в лесу, выполненный в красном и белом цвете. Большие окна, небольшая веранда, и балкон выходящий на центральный вход. Территорию вокруг дома украшает газон, на заднем фоне сосновый лес