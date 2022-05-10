Дизайнер-декоратор интерьеров

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3 года назад
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Здравствуйте меня зовут Евгения. Я являюсь выпускницей Московской школы Industry design school - специальность дизайнер интерьеров.

В своей работе я прежде всего стремлюсь, реализовать не свои творческие

амбиции и навязать стереотипы, а распознать и оформить в проекте

предпочтение и ожидание заказчика. Работая над вашим проектом я предложу

Вам различные стили интерьеров и их цветовых решений. Для Вас я подберу

наилучший вариант в многообразии современных материалов и технологий. В

работе над дизайном интерьера в первую очередь я уделяю внимание удобству

использования всех зон помещения, комфортабельности и практичности.