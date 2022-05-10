Дизайнер-декоратор интерьеров

Здравствуйте меня зовут Евгения. Я являюсь выпускницей Московской школы Industry design school - специальность дизайнер интерьеров.
В своей работе я прежде всего стремлюсь, реализовать не свои творческие
амбиции и навязать стереотипы, а распознать и оформить в проекте
предпочтение и ожидание заказчика. Работая над вашим проектом я предложу
Вам различные стили интерьеров и их цветовых решений. Для Вас я подберу
наилучший вариант в многообразии современных материалов и технологий. В
работе над дизайном интерьера в первую очередь я уделяю внимание удобству
использования всех зон помещения, комфортабельности и практичности.