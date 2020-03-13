ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ / ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Добавлена
4 года назад
52 просмотра
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА / ДИЗАЙН УДАЛЕННО / ВЫСШЕЕ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.                                                            Профессиональный дизайнер интерьера . Опыт работы 24 года.                                                                                                                                       Специализация – разработка дизайна интерьеров ,квартир,домов,коттеджей,офисов,кафе,кальянной и тд ,под ключ.                                                         Дизайн-проект удаленно.                                                                                                                                                                 Дизайн-проект включает в себя :                                                                                                                                                              - определение общего стилистического решения.                                                                                                                         - разработка эскизов                                                                                                                                                                                 - рабочие чертежи                                                                                                                                                                                        - планы перепланировки ( несколько вариантов)                                                                                                                            - планы расстановки мебели ( несколько вариантов)                                                                                                                   - планы по электрике ,сантехнике и пр.                                                                                                                                           - 3-D-визуализация                                                                                                                                                                                 - подбор материалов , предметов интерьера.                                                                                                                                Цена : 250 руб. за кв.метр.                                                                                                                                                                 По всем вопросам звоните ,пишите в ЛС ,а также в мессенджерах ( WhatsApp , Viber)e.meil : [email protected] , тел- +7 908 648 15 95.