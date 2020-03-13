ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ / ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА / ДИЗАЙН УДАЛЕННО / ВЫСШЕЕ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Профессиональный дизайнер интерьера . Опыт работы 24 года. Специализация – разработка дизайна интерьеров ,квартир,домов,коттеджей,офисов,кафе,кальянной и тд ,под ключ. Дизайн-проект удаленно. Дизайн-проект включает в себя : - определение общего стилистического решения. - разработка эскизов - рабочие чертежи - планы перепланировки ( несколько вариантов) - планы расстановки мебели ( несколько вариантов) - планы по электрике ,сантехнике и пр. - 3-D-визуализация - подбор материалов , предметов интерьера. Цена : 250 руб. за кв.метр. По всем вопросам звоните ,пишите в ЛС ,а также в мессенджерах ( WhatsApp , Viber)e.meil : [email protected] , тел- +7 908 648 15 95.