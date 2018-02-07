Локация : «ЖК ДУЭТ»

Днепр, Украина

Year: 2016

Площадь: 180 кв.м

Авторы: Настя Захарченко (Tobi Architects), Ханна Оганесян, Александра Нужная, Алексей Степанов

Романтичный дизайн интерьера Dreaming of light созданный нашей студией для молодой пары.

Квартира построена в стиле «open space», что подразумевает свободное открытое пространство.

Было предложено выделить в интерьере такие зоны — кухня, столовая, гостиная, прихожая, детская а также санузел, гардеробную, и гостевой санузел.

Благодаря панорамным окнам создавался прекрасный вид из окна, а светлые тона в интерьере создают ощущение легкости и воздушности.

Стены предложили оформить авторской росписью, в ярко зеленых тонах, что добавило свежести дизайну.

Подчеркнуть особенности интерьера решили с помощью авторской мебели, которая создаст необходимые акценты для нужного настроения.