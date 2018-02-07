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Локация : «ЖК ДУЭТ»
Днепр, Украина
Year: 2016
Площадь: 180 кв.м
Авторы: Настя Захарченко (Tobi Architects), Ханна Оганесян, Александра Нужная, Алексей Степанов
Романтичный дизайн интерьера Dreaming of light созданный нашей студией для молодой пары.
Квартира построена в стиле «open space», что подразумевает свободное открытое пространство.
Было предложено выделить в интерьере такие зоны — кухня, столовая, гостиная, прихожая, детская а также санузел, гардеробную, и гостевой санузел.
Благодаря панорамным окнам создавался прекрасный вид из окна, а светлые тона в интерьере создают ощущение легкости и воздушности.
Стены предложили оформить авторской росписью, в ярко зеленых тонах, что добавило свежести дизайну.
Подчеркнуть особенности интерьера решили с помощью авторской мебели, которая создаст необходимые акценты для нужного настроения.