Двухкомнатная квартира в ЖК "Крост Арт" для молодо

Двухкомнатная квартира в ЖК "Крост Арт" для молодой пары. Планировка квартиры открытая с перетекающими пространствами, визуально увиличивает пространство. Интерьер ультрасовременный, графичный, с минимальными цветовыми акцентами. В проекте использованы обои: Khroma Zoom из коллекции Twist (АРТИКУЛ: TWI502 Lava Caviar), Guy Masureel из коллекции Victoria (АРТИКУЛ: VIC201 Cobra Snow) (гостиная, холл, спальня, коридор, кухня). Номинация 2,номинация 4. Проект не реализован. В стадии концепции. Год разработки проекта 2015. Проект и вуализация авторские.