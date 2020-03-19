Двухуровневая квартира

Квартира площадью 120 м2. Расположена в прекрасном сосновом лесу и предназначена для проживания семьи в летнее время. В интерьере использовались природные цвета и материалы для максимально комфортного отдыха.

На первом этаже было выделено зону прихожей, кухни и зону отдыха. 2 этаж - спальня и игровая зона для ребенка.