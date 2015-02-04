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Загородный дом, площадью 234 м2, располагается в живописном уголке в окружении леса и голубых озёр. В проекте была реализована идея
заказчика, которая заключалась в гармоничном объединении природных стихий из
света, воздуха, дерева, и, конечно, жизни.
Работа выполнена в авангардном стиле с применением натуральных материалов.