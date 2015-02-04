Загородный дом, площадью 234 м2, располагается в живописном уголке в окружении леса и голубых озёр. В проекте была реализована идея

заказчика, которая заключалась в гармоничном объединении природных стихий из

света, воздуха, дерева, и, конечно, жизни.

Работа выполнена в авангардном стиле с применением натуральных материалов.