Эргономичный "Loft"

Квартира в стиле лофт отражает активный образ жизни ее владельцев.
Во всем внешнем виде квартиры ощущается ни с чем не сравнимый колоритпромышленных зданий.
Небольшая по площади кухня с высокими потолками, окрашенными в белыйцвет, добавляет комнате пространства. Деревянные балки и кирпичная стена
придает помещению типичный «заводской» вид. Чтобы не загромождать
пространство, используем функциональную и не слишком объемную мебель. На
небольших кухнях в первую очередь важна эргономика и удобство. Единая высота рабочихповерхностей создает непрерывный рабочий фронт, без зазоров и выступов. Это
позволяет беспрепятственно двигать посуду, например, с варочной панели на
рабочую поверхность и обратно. На кухне нет настенных шкафов, что открывает
плитку в стиле пэчворк подчеркивающую выбранный стиль.