Эргономичный "Loft"

Квартира в стиле лофт отражает активный образ жизни ее владельцев.

Во всем внешнем виде квартиры ощущается ни с чем не сравнимый колоритпромышленных зданий.

Небольшая по площади кухня с высокими потолками, окрашенными в белыйцвет, добавляет комнате пространства. Деревянные балки и кирпичная стена

придает помещению типичный «заводской» вид. Чтобы не загромождать

пространство, используем функциональную и не слишком объемную мебель. На

небольших кухнях в первую очередь важна эргономика и удобство. Единая высота рабочихповерхностей создает непрерывный рабочий фронт, без зазоров и выступов. Это

позволяет беспрепятственно двигать посуду, например, с варочной панели на

рабочую поверхность и обратно. На кухне нет настенных шкафов, что открывает

плитку в стиле пэчворк подчеркивающую выбранный стиль.