Эскизный проект современной школы.

[table]

Проект современной школы “Freedom for the Pearl” призван не только создать комфортную среду для учащихся, но и привнести новшества в учебно-образовательный процесс, столь необходимые для

современного общества.

Здание разделено на 2 функциональные части: учебную испортивную. Так как стандарты образования меняются очень стремительно, то

пространство школы должно легко адаптироваться к этим изменениям. Просторное

многоуровневое пространство рекреации и кабинеты с трансформируемыми

перегородками превращают здание в гибкий конструктор, позволяющий школе не

отставать от нашего быстро развивающегося общества. Над каркасной бетонной

основой возвышается металлическая пространственная подсистема , вертикальные

элементы которой, скрыты оболочкой и навесным фасадом из

стеклофиброполиэстровых панелей. Спорт также набирает популярность. Вследствие

чего при школе располагается не просто спортзал с футбольным стадионом, а

настоящий фитнесс центр с бассейном, скалодромом , различными тренажерными

зонами и массажными кабинетами. Такое решение поможет не только более удобно организоватьу учащихся спортивное расписание, позволяя единовременно отправить все классы

на спортивный урок ( например после учебного дня), но и обеспечить школу

притоком постоянного финансирования, работая в свободное от занятий время на

нужды города.

[/table]