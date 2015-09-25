Эскизный проект современной школы.

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Проект современной школы “Freedom for the Pearl” призван не только создать комфортную среду для учащихся, но и привнести новшества в учебно-образовательный процесс, столь необходимые для
современного общества.
Здание разделено на 2 функциональные части: учебную испортивную. Так как стандарты образования меняются очень стремительно, то
пространство школы должно легко адаптироваться к этим изменениям. Просторное
многоуровневое пространство рекреации и кабинеты с трансформируемыми
перегородками превращают здание в гибкий конструктор, позволяющий школе не
отставать от нашего быстро развивающегося общества. Над каркасной бетонной
основой возвышается металлическая пространственная подсистема , вертикальные
элементы которой, скрыты оболочкой и навесным фасадом из
стеклофиброполиэстровых панелей. Спорт также набирает популярность. Вследствие
чего при школе располагается не просто спортзал с футбольным стадионом, а
настоящий фитнесс центр с бассейном, скалодромом , различными тренажерными
зонами и массажными кабинетами. Такое решение поможет не только более удобно организоватьу учащихся спортивное расписание, позволяя единовременно отправить все классы
на спортивный урок ( например после учебного дня), но и обеспечить школу
притоком постоянного финансирования, работая в свободное от занятий время на
нужды города.
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