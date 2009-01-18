Fashion Gallery

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Дата: 2008

Клиент: Торпал (конкурс «магазин будущего»)

Задача: магазин будущего одежды и аксессуаров.

Концепция: В данном проекта мы не ставили перед собой цель сделать максимально удобный магазин, разобраться в навигации или в удобстве способов покупки..

Наше мнение – что магазину будущего все это будет не столь необходимо. Огромнейшие супермаркеты с большим разнообразием товара изживут себя – Интернет магазины с новыми технологиями смогут полностью обеспечить их клиентуру.

Но магазины модной одежды и аксессуаров, продающие брендовые вещи остнауться людям интересны. Только они будут походить больше на галереи-выставки, в которых вместо картин художников будут выставляться последние коллекции кутюрье.

В данной работе мы попытались воплотить эту идею – мы попытались создать модную галерею одежды.

Основной композиционного центра интерьера магазина являются эксклюзивные плоские манекены. Они имеют зеркальную поверхность, что позволяет прикинуть всю одежду на себе, просто посмотрев на нее.

За манекеном можно повесить одежду различных размеров (для примерки)